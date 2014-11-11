Петербуржцам рассказали, как не заразиться ботулизмом

Можно прокипятить консервы в течение 10-15 минут перед приемом в пищу.

Ботулизм – острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся развитием парезов и параличей мускулатуры. Подхватить инфекцию можно во время приема в пищу консервов из грибов и овощей, а также колбасы и ветчины. Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики.

Чтобы не заболеть, важно не приобретать в магазинах и не употребляйте в пищу испортившиеся (с бомбажем), с истекшим сроком реализации консервы. Можно прокипятить консервы в течение 10-15 минут перед приемом в пищу.

При первых признаках заболевания ботулизмом необходимо вызвать "скорую помощь" или оперативно вызвать врача.

Ранее мы писали, что врач Пахотин назвал смертельной для человека большую дозу ботулотоксина.

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