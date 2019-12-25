Врач Пахотин назвал смертельной для человека большую дозу ботулотоксина

По словам эксперта, коварство ботулотоксина заключается в том, что симптомы нарастают очень быстро.

Врач Владимир Пахотин назвал смертельной для человека большую дозу ботулотоксина. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, коварство ботулотоксина заключается в том, что симптомы нарастают очень быстро. Он подчеркнул, что лечить ботулизм очень сложно. Пахотин отметил, что если человек "хапнул большое количество ботулотоксина", то будет летальный исход. Врач добавил, что для пациента с ботулизмом необходимо провести интоксикацию организма.

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Фото: Piter.tv