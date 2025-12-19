В Петербурге усилят четыре автобуса до кварталов с новостройками

С 6 февраля увеличат частоту движения автобуса №72.

В Петербурге с 6 и 10 февраля усилят четыре автобусных маршрута до кварталов с новостройками. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

С 6 февраля увеличат частоту движения автобуса №72, который обеспечивает сообщение на важном участке Витебского проспекта. Количество машин по будням и выходным дням вырастет примерно на треть, а число ежедневных рейсов увеличится более чем на 15%. Кроме того, речь идет о маршруте №197. Он связывает поселок Ленсоветовский и микрорайон Славянка с железнодорожной станцией Царское Село: увеличат суточное количество рейсов до 162. Также усилят автобус №231, что связано с активным жилищным строительством и заселением новых домов на Среднерогатской улице (+30%).

С 10 числа увеличат частоту движения на автобусном маршруте №155: он выполняет ключевую роль в транспортном обслуживании ЖК вдоль Пулковского шоссе. Количество автобусов по будням вырастет с шести до девяти.

Ранее мы рассказывали о том, что комтранс Петербурга решил проблему с автобусами в деревне Малое Карлино.

Фото: Piter.TV