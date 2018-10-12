Юрий Ушаков заявил, что договориться об очной встрече Путина с Байденом пока не удалось

Помощник Президента России Юрий Ушаков рассказал, что прийти к соглашению по очной встрече Байдена и Путина пока вышло. Об этом сообщили на портале "Известия".
Известно, что переговоры двух президентов запланированы на вторник, 7 декабря. Они пройдут с применением дистанционных технологий.
По информации Пескова, встреча запланирована на вечернее время. Но время пока не выбрали.
Ранее наPiter.tv сообщили, что президент США обеспокоил журналистов своим хрипом.
Видео: Telegram/ВЕСТИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все