Юрий Ушаков заявил, что договориться об очной встрече Путина с Байденом пока не удалось

Накануне стало известно, что переговоры двух президентов запланированы на 7 декабря. Они пройдут в дистанционном формате.

Помощник Президента России Юрий Ушаков рассказал, что прийти к соглашению по очной встрече Байдена и Путина пока вышло. Об этом сообщили на портале "Известия".

Известно, что переговоры двух президентов запланированы на вторник, 7 декабря. Они пройдут с применением дистанционных технологий.

По информации Пескова, встреча запланирована на вечернее время. Но время пока не выбрали.

Ранее наPiter.tv сообщили, что президент США обеспокоил журналистов своим хрипом.

Видео: Telegram/ВЕСТИ