Президент США обеспокоил журналистов своим хрипом

Джо Байден объяснил журналистам причину своего самочувствия.

Президент США Джо Байден выступил перед журналистами с хриплым голосом, чем вынудил тех задать поинтересоваться состоянием здоровья главы государства. Отвечая на вопрос СМИ, американский лидер сказал, что просто простудился, и обвинил в этом своего внука.

Я в порядке, я делаю тесты на COVID–19 каждый день... У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда... Короче, это просто простуда

Джо Байден

С момента начала пандемии в США заболели более 48 миллионов человек, скончалось — свыше 785 тысяч. Наряду с известным всем штаммом "дельта" в стране недавно были выявлены первые случаи заражения новым штаммом "омикрон".

Ранее мы писали о том, что "омикрон" обнаружили уже в 38 странах мира.

Видео: The White House