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ВОЗ: омикрон-штамм обнаружили в 38 странах

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Новый штамм коронавируса содержит 32 мутации, повышающие заразность и устойчивость.

Новый штамм коронавируса "омикрон" на данный момент выявили в 38 странах. Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Специалист отметила, что речь идет о всех шести регионах ВОЗ. 

По словам эксперта, в ВОЗ не исключают, что "омикрон" "может усугубить ситуацию с заболеваемостью в Европе, где доминирует "дельта".

Напомним, что о появлении нового штамма коронавируса в ВОЗ заявили 24 ноября. Первые случаи заражения были зафиксированы в Южной Африке.  Штамм включили в группу опасных вариантов вируса. Он содержит 32 мутации, повышающие заразность и устойчивость.

Подробнее об омикроне можно прочитать в нашем материале на эту тему. 

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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