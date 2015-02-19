ВОЗ: омикрон-штамм обнаружили в 38 странах

Новый штамм коронавируса содержит 32 мутации, повышающие заразность и устойчивость.

Новый штамм коронавируса "омикрон" на данный момент выявили в 38 странах. Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Специалист отметила, что речь идет о всех шести регионах ВОЗ.

По словам эксперта, в ВОЗ не исключают, что "омикрон" "может усугубить ситуацию с заболеваемостью в Европе, где доминирует "дельта".

Напомним, что о появлении нового штамма коронавируса в ВОЗ заявили 24 ноября. Первые случаи заражения были зафиксированы в Южной Африке. Штамм включили в группу опасных вариантов вируса. Он содержит 32 мутации, повышающие заразность и устойчивость.

Подробнее об омикроне можно прочитать в нашем материале на эту тему.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)