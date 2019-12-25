Кандидатами на должность омбудсмена Петербурга стали Светлана Агапитова и Илья Черменов

До финального этапа выбора уполномоченного по правам человека в Петербурге дошли Светлана Агапитова и Илья Черменов. Заседание в Мариинском дворце проходит в среду, 1 декабря.
Больше всего голосов (40) набрала Агапитова. Ранее она была уполномоченным по правам ребенка в Северной столице. Илья Черменов получил 27 голосов. Он возглавляет общественную организацию "Не все равно".
Всего депутаты рассматривали 10 кандидатур. Среди них были бывшие депутаты ЗакСа Надежда Тихонова и Ольга Ходунова, а также временно исполняющего обязанности Уполномоченного Ольгу Штанникову.
Окончательное решение будет вынесено уже сегодня. По закону омбудсменом может стать гражданин РФ старше 30 лет с безупречной репутацией и высшим образованием, знаниями в области прав и свобод человека.
Ранее эту должность занимал лидер петербургского отделения партии "Яблоко" Александр Шишлов. Теперь он является депутатом ЗакСа.
Фото: ЗакС Петербурга
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