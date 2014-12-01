ЗакС прекратил полномочия омбудсмена Петербурга Александра Шишлова

Новый Уполномоченный должен быть выбран не позднее, чем через 45 дней.

С Александра Шишлова сняли полномочия Уполномоченного по правам человека в Петербурга. Из-за перехода в региональный ЗакС невозможно совмещать обе должности.

Постановление о досрочном прекращении полномочий подписал спикер ЗакСа Александр Бельский. Ранее Piter.TV узнал в пресс-службе омбудсмена, что Шишлов подал заявление 24-го сентября. Теперь исполняющим обязанности будет Ольга Штанникова до выбора нового омбудсмена. Александр Шишлов посоветовал кандидатуру своего заместителя.

По закону омбудсменом может стать гражданин РФ старше 30 лет с безупречной репутацией и высшим образованием, знаниями в области прав и свобод человека. Уполномоченный избирается Законодательным собранием.

Фото: сайт администрации Петербурга