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Комиссия ЗакСа одобрила 10 кандидатов в омбудсмены
Сегодня, 14:24
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Комиссия ЗакСа одобрила 10 кандидатов в омбудсмены

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На данный момент обязанности омбудсмена исполняет Ольга Штанникова.

ЗакС утвердил список кандидатов на должность Уполномоченного по правам человека в Петербурга. В него вошли 10 человек. 

Члены постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности рекомендовали депутатам включить в повестку ближайшего заседания рассмотрение этого вопросам. Среди кандидатов — президент благотворительного фонда "Азбука Надежды", бывший уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова, общественный деятель Александр Бойченко, председатель благотворительного фонда "С Любовью в сердце" Павел Любимов, бывшие депутаты ЗакСа Надежда Тихонова и Ольга Ходунова, и.о. Уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольга Штанникова, пенсионер Евгений Никольский, педагог школы №469 Сергей Иванов, глава местной администрации МО "Семеновский" Сергей Лаптев, председатель Санкт-Петербургской общественной организации реализации социальных, правовых инициатив, программ и проектов "Не Всё Равно" Илья Черменев.

Ранее омбудсменом был Александр Шишлов, однако сейчас он является депутатом Законодательного собрания. 

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: омбудсмен, уполномоченный по правам человека
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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