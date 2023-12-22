Мужчина, упавший под поезд на станции метро "Черная речка", скончался

Он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Около 12:00 в понедельник, 1 января, пассажир метро упал под поезд на станции метро "Черная речка" в Петербурге. Полученные от наезда состава травмы оказались несовместимыми с жизнью, пишет 78.ru.

По данным телеканала, мужчин мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, и он самостоятельно упал на рельсы.

Напомним, что с 12:12 до 12:48 в связи с происшествием движение поездов на Московско-Петроградской линии осуществлялось от "Парнаса" до "Удельной" и от "Купчино" до "Невского проспекта" с увеличенными интервалами. Кроме того, с 12:10 до 12:51 вход на станцию "Черная речка" был закрыт.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург