Ученые Петербурга нашли способ уничтожения борщевика

Петербургские ученые разработали способ уничтожения борщевика. Об этом пишет 8 октября телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что растение вытесняет местные виды и представляет угрозу для людей: его сок вызывает сильные ожоги. В научно-исследовательском институте лесного хозяйства выявили технологию, которая позволяет уничтожать борщевик Сосновского с эффективностью до 100%, не нанося вред лесным культурам.

Проблема борьбы с борщевиком возникла лет 15-20 назад. Мы разработали несколько технологий, основанных на применении современных химических препаратов, гербицидов, позволяющих бороться эффективно с борщевиком и не повреждать культивируемые растения. Александр Егоров, сотрудник Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства

Используются зарегистрированные в России гербициды, включенные в каталог пестицидов. Подбирается комбинация из них. Также отмечается, что для леса используется одна технология, для обочин автодорог – другая, для газонов – третья, а для населенных пунктов – четвертая.

Фото: pxhere