В 97 лет умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Виктор Шувалов

В 1954 году он в составе сборной СССР принял участие в первом для нашей страны чемпионате мира по хоккею, который прошел в Стокгольме, а в 1956 – в Олимпийский играх в Кортина-Д'Ампеццо.

Ушел из жизни Виктор Шувалов, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира. В 1954 году он в составе сборной СССР принял участие в первом для нашей страны чемпионате мира по хоккею, который прошел в Стокгольме, а в 1956 – в Олимпийский играх в Кортина-Д"Ампеццо. Оба раза наша команда выиграла золото. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.



После окончания игровой карьеры в 1958 году Шувалов работал тренером в СКМВО (Калинин), электростальском "Кристалле", "Спартаке", сборной Румынии, старшим тренер управления хоккея Спорткомитета СССР, тренером и методистом в спортивных школах воскресенского "Химика" и "Спартака". Федерация хоккея России выражает соболезнование родным, близким Виктора Григорьевича. На прошлой неделе умер актер и телеведущий Олег Марусев. Фото: пресс-служба Федерации хоккея России