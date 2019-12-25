Диетолог Анна Король назвала укрепляющий иммунитет продукт

По словам специалиста, в ста граммах щавеля содержится более 50% суточной нормы витамина С.

Диетолог Анна Король напомнила, что щавель является одним из самых полезных растений, в котором содержится много витаминов и необходимых организму веществ. Об этом она рассказала РИА Новости.

По словам специалиста, в ста граммах щавеля содержится более 50% суточной нормы витамина С. Это в разы больше, чем в лимоне и шпинате. Также в щавеле много бета-каротина, витаминов группы В.

Сок щавеля может улучшить состояние почек и снимать отеки. Также растение полезно людям с заболеваниями печени и желчного пузыря.

Но при этом щавелевая кислота может спровоцировать возникновение камней в мочевом пузыре и почках. Щавель не стоит есть при мочекаменной болезни, остеопорозе, язвенной болезни и гастрите в период обострения.

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