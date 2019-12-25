В Роспотребнадзоре рассказали, чем полезны листовые овощи и зелень

Листовые овощи и зелень могут быть как полезны, так и опасны для человека.

Латук листовой и кочанный, айсберг, руккола, брокколи, пекинская, китайская капуста, кинза, укроп, зеленый лук – являются видами листового салата и зелени. Они содержат огромное количество минералов и витаминов: калий, магний, железо, кальций и витамины K, C, E, витамины группы В, бета-каротин, жирные кислоты Омега-3 и лютеин.

Листовые овощи и зелень стимулирует пищеварение и работу эндокринной системы. Также они полезны для сосудов и существенно снижают риск возникновения хронических заболеваний.

Однако они могут быть и опасны для человека, поскольку в них может быть повышенное содержание агрохимикатов и пестицидов, а на самих овощах и зелени могут находиться опасные микроорганизмы.

Поэтому специалисты не рекомендуют покупать овощи и зелень на уличных рынках. Лучше приобретать товар от проверенного производителя. Специалисты советуют промывать листовые овощи и зелень пять минут под проточной водой. Если овощи и зелень предназначены для приготовления холодных закусок, то стоит их выдержать в 3% растворе уксусной кислоты или 10% растворе поваренной соли в течение 10 минут.

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