Диетолог призвал отказаться от злоупотребления арбузом летом

Ягоду нужно есть в разумных пределах.

Арбуз чаще всего включают в рацион питания летом. Какие могут быть последствия от злоупотребления им, в эфире "О самом главном" рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист отметил, что многие едят арбуз во время похудения, так как он имеет низкую калорийность. Но питаться одним арбузом нельзя, потому что организму трудно переваривать большое количество жидкости, он начинает испытывать голод. И после завершения такой монодиеты все ушедшие килограммы вернутся.

Если у человека проблемы с почками, то такое питание вовсе противопоказано. Арбуз можно и нужно есть в разумных пределах, так как в этой ягоде содержится цитруллин, способствующий профилактике инфарктов и инсультов.

Также арбуз может защитить человека от теплового удара. Ягода предотвращает обезвоживание и поддерживает водный баланс.

Ранее уролог рассказал о пользе арбуза для организма.

Фото: pixabay