Украина запретила импорт пшеницы и бумаги из России

Изменения в новое постановление вступят в силу 10 апреля.

Кабмин Украины запретил ввоз в страну из России пшеницы, подсолнечного масла, бумажных изделий и моющих средств. Данной постановление опубликовано на сайте правительства страны и вступает в силу 10 апреля.

Прежний список "запрещенки" из России пополнился моющими средствами с ПАВ. Также под запрет попала российская бумага и изделия из нее – картон, крафтовая бумага и картон, туалетная бумага. Запрет не обошел стороной и косметические салфетки.

Согласно новому постановлению Украины, импорт российских инструментов для бурения, а также нескольких видов тележек и комплектующих к ним также под запретом.

Напомним, что правительство Украины с 2016 года ввело эмбарго на ввоз российских товаров. Перечень товаров неоднократно расширялся и продлевался.

Ранее Украина оценила возможность нападения России со стороны Белоруссии.

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