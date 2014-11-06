Украина отказалась останавливать импорт электроэнергии из России. Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на форуме "Украина 30. Платежки".
По его словам поставки российской электроэнергии помогают "закрывать баланс в энергосистеме".
До конца отопительного сезона мы не ожидаем никаких ограничений технического импорта.
Владимир Кудрицкий, глава правления "Укрэнерго"
Кудрицкий также отметил, что ситуация с потребностью закупать за рубежом электричество изменится во второй половине марта-в апреле. К этому времени на Украине подключат отремонтированные энергоблоки тепло- и атомных электростанций.
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Видео: YouTube / in time Ukraine
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