Ситуация с потребностью закупать за рубежом электричество изменится весной.

Украина отказалась останавливать импорт электроэнергии из России. Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на форуме "Украина 30. Платежки".

По его словам поставки российской электроэнергии помогают "закрывать баланс в энергосистеме".

До конца отопительного сезона мы не ожидаем никаких ограничений технического импорта. Владимир Кудрицкий, глава правления "Укрэнерго"

Кудрицкий также отметил, что ситуация с потребностью закупать за рубежом электричество изменится во второй половине марта-в апреле. К этому времени на Украине подключат отремонтированные энергоблоки тепло- и атомных электростанций.

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Видео: YouTube / in time Ukraine