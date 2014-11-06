Украинский дипломат заявил о начале распада "клуба друзей против Путина"

По его словам, от этого Киеву становится не легче.

Бывший представитель Киева на переговорах в Минске Роман Бессмертный заявил о начале распада "клуба друзей против Владимира Путина". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".

Бессмертный напомнил, что после телефонного разговора российского лидера с президентом США Джо Байденом был продлен договор СНВ-3, а затем возобновилось строительство газопровода "Северный поток - 2". По мнению депутата, это совпадения не являются случайными. Кроме того, проект поддерживают Германия, Австрия и Франция.

Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе. Роман Бессмертный, дипломат

Как сообщало ранее Delovoe.tv, Россия расширила санкции против Украины.

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