Россия расширила санкции против Украины. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Известно, что кабинет министров принял решение о введении экономических ограничений против новых украинских представителей.
В первоначальном варианте документа был указан список юридических лиц. Он состоял из 68 пунктов. В последнем постановлении количество компаний увеличилось до 84.
Напомним, что 28 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против российских юридических и физических лиц. Контролировать выполнение данного поручение будут СНБО и секретарь ведомства.
В Госдепе заявили, что США следят за созданием "Северного потока - 2".
Фото: Pixabay.com
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