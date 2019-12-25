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Россия расширила санкции против Украины
Сегодня, 9:09
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lesjasap

Россия расширила санкции против Украины

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В "черном списке" оказались 84 украинские компании.

Россия расширила санкции против Украины. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Известно, что кабинет министров принял решение о введении экономических ограничений против новых украинских представителей.

В первоначальном варианте документа был указан список юридических лиц. Он состоял из 68 пунктов. В последнем постановлении количество компаний увеличилось до 84.

Напомним, что 28 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против российских юридических и физических лиц. Контролировать выполнение данного поручение будут СНБО и секретарь ведомства.

В Госдепе заявили, что США следят за созданием "Северного потока - 2".

Фото: Pixabay.com

Теги: кабмин, санкции, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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