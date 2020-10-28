В США озвучили условие отмены санкций против России

Правительство РФ неоднократно заявляло, что не является стороной конфликта на востоке Украины.

В Америке озвучили условие отмены санкций против России. Об этом заявил на заседании СБ ООН представитель американской миссии Родни Хантер.

Он отметил, что санкции США останутся до тех пор, пока Россия не изменит свой курс по поводу Крыма. Также ситуация должна разрешиться на востоке Украины.

Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Санкции США в ответ на агрессию России на восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит свой курс Родни Хантер, представитель американской миссии.

Правительство РФ неоднократно заявляло, что не является стороной конфликта на востоке Украины.

Ранее мы сообщали о том, что постпред России при ООН заявил о нежелании Киева выполнять Минские соглашения.

Видео: Youtube/United Nations