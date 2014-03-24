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Постпред России при ООН заявил о нежелании Киева выполнять Минские соглашения

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В четверг в СБ ООН проходит заседание в честь годовщины подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Постпред России при ООН заявил о нежелании Киева выполнять Минские соглашения. Такое мнение Василий Небезня выразил на заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений.

Отмечается, что инициативы, направленные на установление прямого общения Киева с жителями Донбасса предусматривают Минские договоренности.

Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутри украинского конфликта и потакает вопреки фактам ее болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками

Василий Небезня, постпред России при ООН

Напомним, что 12 февраля 2015 года в Минске прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". 

Ранее мы сообщали о том, что МИД обвинил Осло в наращивании военной активности у российских границ.

Теги: киев, оон
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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