Постпред России при ООН заявил о нежелании Киева выполнять Минские соглашения. Такое мнение Василий Небезня выразил на заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений.
Отмечается, что инициативы, направленные на установление прямого общения Киева с жителями Донбасса предусматривают Минские договоренности.
Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутри украинского конфликта и потакает вопреки фактам ее болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками
Василий Небезня, постпред России при ООН
Напомним, что 12 февраля 2015 года в Минске прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки".
Ранее мы сообщали о том, что МИД обвинил Осло в наращивании военной активности у российских границ.
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