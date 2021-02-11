МИД обвинил Осло в наращивании военной активности у российских границ

МИД прокомментировал размещение бомбардировщиков США у северных границ России, на авиабазе в Норвегии. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД России этот поступок как действие по наращиванию военной активности.
Мы расцениваем это решение Осло как еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.
Захарова отметила, что в районе Тромсё США также создает порта для обслуживания атомных подводных лодок США.
Ранее мы сообщали о том, что МИД пообещал Евросоюзу соразмерный ответ на введение новых санкций.
Видео: МИД России
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