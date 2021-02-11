МИД обвинил Осло в наращивании военной активности у российских границ

США разместят бомбардировщики у северных границ России, на авиабазе в Норвегии.

МИД прокомментировал размещение бомбардировщиков США у северных границ России, на авиабазе в Норвегии. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России этот поступок как действие по наращиванию военной активности.

Мы расцениваем это решение Осло как еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что в районе Тромсё США также создает порта для обслуживания атомных подводных лодок США.

Ранее мы сообщали о том, что МИД пообещал Евросоюзу соразмерный ответ на введение новых санкций.

Видео: МИД России