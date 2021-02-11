МИД пообещал Евросоюзу соразмерный ответ на введение новых санкций

В МИД заявили, что звучащие в последние дни призывы к введению новых ограничительных мер в отношении РФ не удивляют.

МИД России предостерегает Брюссель от введения новых санкций в отношении Москвы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что угрозы введения новых санкций в отношении РФ не удивляют.

Хочется предостеречь наших ЕСовских партнеров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо, как вы понимаете, последует соразмерный ответ. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Напомним, что ЕС намерены ввести санкции в отношении России после суда по Алексею Навальному, а также задержания участников несанкционированных акций. Решение может быть принято в ходе предстоящей 22 февраля встречи глав МИД государств Евросоюза.

Ранее мы сообщали о том, что Путин поприветствовал выполнение Байденом обещания о продлении ДСНВ.

Видео: МИД России