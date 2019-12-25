В ближайшее время в Петербурге начнутся дожди и грозы

В Северной столице обещают ливни.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В городе на Неве пройдут ливни, прогремят грозы. Отметим, что в июле солнце светило 31 день. При этом, не было и особой жары, уточнил синоптик, было всего два дня с температурой выше +30 градусов.

Ранее синоптик Колесов рассказал о погоде на выходных в Петербурге. Ночью обещают кратковременные дожди. Днем в большинстве районов тоже выпадут осадки.

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Фото: Pxhere