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В Петербурге солнце в июле светило 31 день
Сегодня, 9:19
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В Петербурге солнце в июле светило 31 день

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Месяц порадовал теплом, всего 6 дней были с температурой ниже нормы.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвёл итоги погоды в июле.

Месяц порадовал теплом, всего 6 дней были с температурой ниже нормы. Даже в жарком 2021 году ниже нормы было 7 дней. И хотя среднемесячная температура этого июля в Санкт-Петербурге не самая высокая в этом веке, но выше +20 градусов, а это выше нормы.

Александр Колесов

При этом, не было и особой жары, уточнил синоптик, было всего два дня с температурой выше +30 градусов. Солнце во второй летний месяц светило 31 день, хотя в отдельные дни совсем мало.

Осадков в последней декаде июля в городе было очень мало, можно говорить, что они выпали все за 21 день месяца.

Но тут надо отметить, что большая часть осадков в последние дни июля просто не попадала на центральную метеостанцию, хотя по городу они отмечались.

Александр Колесов

А вот август в Петербурге начался с дождей.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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