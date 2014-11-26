В Петербурге солнце в июле светило 31 день

Месяц порадовал теплом, всего 6 дней были с температурой ниже нормы.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвёл итоги погоды в июле.

Месяц порадовал теплом, всего 6 дней были с температурой ниже нормы. Даже в жарком 2021 году ниже нормы было 7 дней. И хотя среднемесячная температура этого июля в Санкт-Петербурге не самая высокая в этом веке, но выше +20 градусов, а это выше нормы. Александр Колесов

При этом, не было и особой жары, уточнил синоптик, было всего два дня с температурой выше +30 градусов. Солнце во второй летний месяц светило 31 день, хотя в отдельные дни совсем мало.

Осадков в последней декаде июля в городе было очень мало, можно говорить, что они выпали все за 21 день месяца.

Но тут надо отметить, что большая часть осадков в последние дни июля просто не попадала на центральную метеостанцию, хотя по городу они отмечались. Александр Колесов

А вот август в Петербурге начался с дождей.

Фото: Piter.tv