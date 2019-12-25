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В Петербурге 1 августа пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 8:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 1 августа пройдут кратковременные дожди

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Температура воздуха 1 августа в Петербурге +19…+21 градус.

Северная столица в первый день августа продолжит ощущать влияние тыловой части обширного циклонического вихря. Его стараниями облаков в небе над регионом будет много, пройдут кратковременные дожди, по области местами возможны грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 1 августа в Петербурге +19…+21 градус, в Ленинградской области +18…+23 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В пятницу местами пройдут небольшие дожди и +21…+23 градуса.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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