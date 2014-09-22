В Ленобласти 1 августа пройдут кратковременные дожди

Местами ливни и грозы.

В Ленинградской области 1 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В четверг в 47 регионе пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало.

В четверг в Петербурге тоже будет прохладно, после него температура воздуха начнет понемногу повышаться. Дожди уже будут кратковременного характера, а температура воздуха достигнет +22…+24 градусов.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети); МЧС