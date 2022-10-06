Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни

В Петербурге 30 июля облачно и +20..+21 градус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в Северной столице на этой неделе. Прогноз он опубликовал в своём Telegram-канале.

В Петербурге 30 июля облачно и +20..+21 градус. Также прохладный воздух с севера продолжает поступать в наш регион. Из-за этого прогрева сегодня уже практически не будет.

А вот с осадками ещё везет, хотя они окружили город, но к вечеру местами всё же пройдут. Ближайшие пару дней станут наиболее холодными по всей территории. В среду дожди, похожие на осенние и температура только до +20 градусов. Так что, скорее всего, даже придется утром надеть куртки. Александр Колесов, синоптик

В четверг тоже будет прохладно, это будет третий наиболее холодный день, после него температура воздуха начнет понемногу повышаться. Дожди уже будут кратковременного характера, а температура воздуха достигнет +22…+24 градусов.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)