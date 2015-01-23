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Синоптик Колесов рассказал о погоде на выходных в Петербурге
Сегодня, 12:17
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Синоптик Колесов рассказал о погоде на выходных в Петербурге

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В Северной столице обещают ливни.

В выходные, 3 и 4 августа, ожидается неустойчивая погода. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем tg-канале. 

Ночью обещают кратковременные дожди. Днем в большинстве районов выпадут осадки. Местами пройдут ливни, прогремят грозы. Градусники за окнами будут показывать +20...+24 градуса. 

На следующей неделе будет более комфортная погода. Количество осадков значительно уменьшится.

В дальнейшем погоду будут определять циклоны со всеми летними явлениями в виде ливней и гроз. 

Ранее мы писали, что в Петербурге 2 августа ожидается ухудшение погодных условий.

Фото: Pxhere

Теги: колесов, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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