Синоптик Колесов рассказал о погоде на выходных в Петербурге

В Северной столице обещают ливни.

В выходные, 3 и 4 августа, ожидается неустойчивая погода. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем tg-канале.

Ночью обещают кратковременные дожди. Днем в большинстве районов выпадут осадки. Местами пройдут ливни, прогремят грозы. Градусники за окнами будут показывать +20...+24 градуса.

На следующей неделе будет более комфортная погода. Количество осадков значительно уменьшится.

В дальнейшем погоду будут определять циклоны со всеми летними явлениями в виде ливней и гроз.

Ранее мы писали, что в Петербурге 2 августа ожидается ухудшение погодных условий.

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