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МЧС: в Петербурге 2 августа ожидается ухудшение погодных условий
Сегодня, 14:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: в Петербурге 2 августа ожидается ухудшение погодных условий

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Местами ожидаются ливни, грозы.  

В Санкт-Петербурге перед выходными ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в пресс-службе МЧС.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 02 августа в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы.   

В июле в это же время солнце светило 31 день. При этом, не было и особой жары, уточнил синоптик, было всего два дня с температурой выше +30 градусов.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)

Теги: июль, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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