В Петербурге 21 июня будет бушевать ветер

Порывы будут достигать 15 м/с.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В пятницу, 21 июня, в городе на Неве ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Порывы будут достигать 15 м/с. Синоптики обещают дожди. Но в выходные ожидается сухая погода, в город придет долгожданное потепление.

В Ленинградской области в четверг, 20 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днём составит +16...+21 градус. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днём – повышаться.

Ранее мы писали, что в Петербурге 20 июня будет ветрено и холодно.

Фото: Piter.tv