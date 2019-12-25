В Петербурге 20 июня будет ветрено и холодно

Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов.

Северная столица 20 июня окажется под влиянием тыловой части уходящего циклона. При облачной с прояснениями погоде местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди. Основным неблагоприятным фактором сегодняшнего дня станет сильный и порывистый западный ветер, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов, в Ленинградской области +16…+21 градус. Ветер западный 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с, на побережье Финского залива до 23 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и +20…+22 градуса.

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Фото: Piter.tv