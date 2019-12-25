В Ленобласти ночью 20 июня пройдут сильные ливни

Днём местами пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в четверг, 20 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе ожидаются дожди, местами сильные, в начале ночи местами очень сильный ливень, гроза. Днём местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днём +16...+21 градус. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днём – повышаться.

В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за дождей.

Фото: МЧС; Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)