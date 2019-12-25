  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В выходные обещают сухую погоду
Сегодня, 10:33
90
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В выходные обещают сухую погоду

0 0

Сегодня кратковременные дожди будут только в первой половине дня, потом осадки прекратятся. 

Впереди петербуржцев ждёт улучшение погоды и повышение температуры воздуха. В пятницу в некоторых районах пройдут небольшие дожди. В субботу и воскресенье ожидается  сухая погода. Воздух прогреется до +20...+24 градусов. Об этом в своем tg-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Сегодня, 20 июня, на погоду будет влиять цикл вчерашнего циклона. Сегодня будет прохладная и ветреная погода. В первой половине дня выпадут небольшие осадки. Вечером дождя не будет. Во второй половине дня воздух прогреется до +17...+19 градусов. Западный ветер подует со скоростью до 10-15 м/с. Он стихнет только к  ночи. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти ночью 20 июня пройдут сильные ливни.

Фото: Pxhere

Теги: колесов, погода, прогноз погоды, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии