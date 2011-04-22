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МЧС: 9 октября в Петербурге ожидается усиление ветра до 15 м/с
Сегодня, 13:14
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МЧС: 9 октября в Петербурге ожидается усиление ветра до 15 м/с

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В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в середине рабочей недели. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в пресс-службе МЧС. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 9 октября в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов также сообщил, что погодные условия в ближайшие дни будут соответствовать ранее озвученным прогнозам, однако есть несколько примечательных деталей

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Фото: Piter.tv   

Теги: ветер, октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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