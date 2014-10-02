Петербуржцам рассказали о погоде на предстоящую неделю

Во вторник и среду в Петербурге и области ожидаются прохладные, но сухие дни.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на предстоящую неделю. Сегодня днем город ожидает облачность и местами небольшой дождь, связанный с атмосферным фронтом, пришедшим с севера. Температура в течение дня достигнет +13 градусов, поскольку до прихода плотных облаков воздух успеет прогреться.

Во вторник и среду в Петербурге и области ожидаются прохладные, но сухие дни. Температура воздуха днем не превысит +8 градусов, северо-восточный и восточный ветер принесут с собой холодную воздушную массу. На всей территории Ленинградской области также будет ощущаться похолодание, хотя осадков в эти дни не ожидается.

На подходе уже видны циклоны из района Англии, которые постепенно продвигаются в наш регион. В среду днем начнется усиление юго-восточного ветра, а к вечеру дожди охватят Санкт-Петербург.

Четверг и пятница, 10 и 11 октября, станут самыми дождливыми днями недели, но с ними придет и заметное потепление. В четверг температура поднимется до +12…+13 градусов, а в пятницу возможны +15…+16 градусов. Однако экстремальных температур не ожидается, так как исторические максимумы в октябре доходили до +19 градусов.

Вторая половина недели порадует потеплением, но этот всплеск тепла будет кратковременным — за ним последует очередное похолодание.

Фото: Piter.tv