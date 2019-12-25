Петербуржцев ждёт похолодание и осадки: ночью возможен мокрый снег

Также с приближением циклона усилится восточный и юго-восточный ветер с порывами до 17 м/с. Это вызовет временное понижение уровня воды в реках и каналах Петербурга.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что погодные условия в ближайшие дни будут соответствовать ранее озвученным прогнозам, однако есть несколько примечательных деталей.

Сегодня и завтра в городе ожидается облачная и холодная погода, с дневной температурой не выше +8…+9 градусов. Ночь на 10 октября станет самой холодной за последнее время: температура в Петербурге опустится до +1…+3 градусов, а в окрестностях может быть слабый минус. В Ленинградской области только на побережье Финского залива сохранится тепло до +3…+4 градусов, но на большей части региона температура упадет до 0 градусов, а на востоке — до -1…-3 градусов.

Циклон, который подойдет в среду, принесет дожди, а на востоке области ночью возможно выпадение мокрого снега, из-за сочетания холодных температур и осадков. Это явление будет кратковременным, и вскоре снова потеплеет.

Также с приближением циклона усилится восточный и юго-восточный ветер с порывами до 17 м/с. Это вызовет временное понижение уровня воды в реках и каналах Петербурга до 60-70 см ниже ноля Кронштадтского футштока, но уже 10 октября ситуация нормализуется.

Фото: Piter.tv