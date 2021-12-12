Избивший фельдшера на улице Савушкина стал фигурантом уголовного дела

Злоумышленника задержали по "горячим следам".

В отношении мужчины, который напал на бригаду "скорой" на улице Савушкина, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 1 декабря в полицию Приморского района поступила информация о нападении на медиков около дома 15. По "горячим следам" был задержан нетрезвый 37-летний местный житель. Мужчина в ходе оказания помощи нанес не менее двух ударов кулаком в голову и живот 31-летнему фельдшеру.

Петербуржцу вменяют ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее на Piter.TV: петербуржец предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы на Турку.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти