Петербуржец предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы на Турку

Уголовное дело прокуратурой района направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего петербуржца, который обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 3 сентября 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в доме по улице Турку напал на сожительницу, обхватил ее шею руками, пытаясь задушить. После чего взял нож и нанес ей не менее 6 ударов в шею. Смерть потерпевшей наступила в больнице от множественных колото-резаных ранений.

Уголовное дело прокуратурой района направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Недавно под Тихвином женщина с уголовным прошлым ранила ножом своего знакомого.

Фото: Piter.tv