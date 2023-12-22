В отношении попытавшейся поджечь избирательный участок на Варшавской улице петербурженки возбуждено уголовное дело

В результате действий женщины загорелась информационная табличка о проходящих выборах президента РФ.

В отношении 22-летней женщины, которая 15 марта попыталась поджечь избирательный участок в школе №358 на Варшавской улице, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии). Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следствие установило, что подозреваемая по предварительному сговору с неизвестными, с целью воспрепятствования осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, бросила бутылку с зажигательной смесью в стену образовательного учреждения, где расположены избирательные участки.

В результате действий женщины загорелась информационная табличка о проходящих выборах президента РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее на Piter.TV: комментатора оштрафовали на 400 тыс. рублей за пропаганду терроризма в Петербурге.

Фото: Telegram / Максим Мейксин