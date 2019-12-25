В Башкирии накажут чиновников из-за отказа выплаты компенсации сыну погибшего врача

Чиновников привлекут к уголовной ответственности за халатность.

Чиновников башкирского Минздрава и Роспотребнадзора привлекут к уголовной ответственности за халатность. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете Башкирии.

Врач Елена Гайнуллова умерла 15 января в больнице Уфы. Ей посмертно поставили профессиональный диагноз "новая коронавирусная инфекция". Позже региональное управление Роспотребнадзора и уфимский Институт профзаболеваний установили, что врач не могла заразиться на работе от ковид-пациентов. Муж Гайнулловой также позже умер от COVID-19. Их 9-летний ребенок остался сиротой. Никаких страховы выплат ребенку не было предусмотрено.

После обращения независимого медицинского профсоюза "Действие" в прокуратуру, Роспотребнадзор провел повторное расследование и подтвердил, что Елена Гайнуллина заразилась на работе.

По факту халатности должностных лиц Минздрава и Роспотребнадзора республики при расследовании обстоятельств смерти врача следственным отделом по Кировскому району г. Уфы следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). из сообщения СК Башкирии

Семья Гайнуллиной уже получила часть положенных страховых выплат. В настоящее время решается вопрос о компенсации ее сыну.

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