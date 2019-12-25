Германия готова к переговорам по закупке "Спутника V"

Для закупки вакцины необходимо одобрение Еврокомиссии.

Германия планирует провести двусторонние переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V". Это может осуществиться, если препарат от COVID-19 получит допуск в ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минздрава республики Йенса Шпана.

По его словам, Еврокомиссия не считает нужным заключать договор на поставку российской вакцины. Однако Шпан все же ждет от России информации о сроках и количестве вакцины "Спутник V", которую она сможет поставить в Германию, если это одобрит ЕС.

В связи с этим я в совете министров здравоохранения ЕС объяснил, что мы в таком случае будем говорить с Россией на двусторонней основе, а именно - говорить о том, когда вообще и какое количество может поступить. Йенс Шпан, главы Минздрава Германии

Отметим, что уже 59 стран закупают российскую вакцину или производят ее у себя по лицензии.

Ранее премьер Баварии сообщил о подписании договора на поставку 2,5 млн доз "Спутника V".

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