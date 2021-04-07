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Путин оценил объем производства вакцин от коронавируса в России

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По словам главы государства, объем производства в целом сопоставим с потребностью внутри страны.

Президент России Владимир Путин оценил нынешний объем производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом глава государства заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве

По словам Путина, производство вакцин от COVID-19 раскручивается, а объем производства в целом сопоставим с потребностью внутри страны. Президент добавил, что показатель совпадает с количеством желающих привиться, а также есть небольшой перевес предложений. Кроме того, Путин пообещал Пашиняну обсудить возможность для Армении приобрести большую партию "Спутника V".

Ранее стало известно, что Путин отправил в отставку главу Тувы.

Видео: Yoututbe/РИА Новости

 

Теги: вакцина, владимир путин, коронавирус, никол пашинян, президент россии, премьер-министр армении
Категории: Новости России, Лента новостей,

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