Путин оценил объем производства вакцин от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин оценил нынешний объем производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом глава государства заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве
По словам Путина, производство вакцин от COVID-19 раскручивается, а объем производства в целом сопоставим с потребностью внутри страны. Президент добавил, что показатель совпадает с количеством желающих привиться, а также есть небольшой перевес предложений. Кроме того, Путин пообещал Пашиняну обсудить возможность для Армении приобрести большую партию "Спутника V".
Ранее стало известно, что Путин отправил в отставку главу Тувы.
Видео: Yoututbe/РИА Новости
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