Путин оценил объем производства вакцин от коронавируса в России

По словам главы государства, объем производства в целом сопоставим с потребностью внутри страны.

Президент России Владимир Путин оценил нынешний объем производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом глава государства заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве

По словам Путина, производство вакцин от COVID-19 раскручивается, а объем производства в целом сопоставим с потребностью внутри страны. Президент добавил, что показатель совпадает с количеством желающих привиться, а также есть небольшой перевес предложений. Кроме того, Путин пообещал Пашиняну обсудить возможность для Армении приобрести большую партию "Спутника V".

Ранее стало известно, что Путин отправил в отставку главу Тувы.

Видео: Yoututbe/РИА Новости