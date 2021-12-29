Уголовное дело на профессора Матвеева, который отрицал Холокост, поступило в суд

Мужчина пытался развеять, по его словам, мифы о Холокосте.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего преподавателя СЗИУ РАНХиГС и СПб ГЭУ Владимира Матвеева. Он обвиняется в реабилитации нацизма. Об этом 3 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По делу назначили предварительное слушание.

Напомним, год назад доктор технических наук выступил на конференции, посвященной памяти жертв Холокоста. Матвеев выбрал для доклада тему "Историческая правда и мифы в системе общественного управления". Мужчина утверждал, якобы уничтожение 6 млн евреев в период второй мировой войны — это миф, а газовые камеры использовались для дезинфекции. После подобных заявлений Владимира Матвеева уволили с мест работы. Он пытался восстановиться в должности через суд, но не получилось.

Фото: архив сайта СПбГЭУ