Суд отказался восстанавливать в должности профессора, который заявил о непризнании Холокоста

Доктор технических наук утверждал, что газовые камеры использовались для дезинфекции.

Калининский районный суд отказался восстанавливать на работе доктора технических наук Владимира Матвеева, который отрицал Холокост. Мужчина подал иск к СЗИУ РАНХиГС. Об этом 24 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Матвеев хотел восстановиться на работе, а также получить зарплату за девять месяцев в размере 766 тыс. рублей. Он уверен, что никакого аморального проступка не совершал.

Напомним, преподаватель заявил о том, что число жертв геноцида евреев в период второй мировой войны преувеличено. Он выступал с докладом на тему "Историческая правда и мифы в системе общественного управления" накануне Дня памяти жертв Холокоста. Матвеев также работал в СПбГЭУ и был оттуда уволен. В РАНХиГС пояснили, что не разделяют мнение профессора и считают его недопустимым. Его выступление было признано грубым нарушением профессиональной этики и Кодекса корпоративного поведения СЗИУ.

Истец представил заключение специалиста, который говорит о том, что на видеозаписи с лекции есть следы монтажа. В суде ответили, что это не имеет значения, так как на слайдах содержалась мысль о том, что "Холокоста не было". Владимир Матвеев подал на решение апелляционную жалобу.

Фото: архив сайта СПбГЭУ