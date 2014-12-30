Возбуждено уголовное дело после совращения 7-летнего ребёнка в барбершопе в Парголово

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания (ИВС).

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 7-летнего мальчика в барбершопе. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, в полицию обратилась мама ребёнка. Она сообщила, что в Парголово в помещении барбершопа в отношении её 7-летнего сына неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера. Оперативно был задержан 20-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Следователь 1 октября возбудил уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания (ИВС).

Ранее на Piter.tv: В Кронштадте 11-летняя отправляла в мессенджере интимные фото незнакомцу.

Фото: Piter.tv