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В Кронштадте 11-летняя отправляла в мессенджере интимные фото незнакомцу
Сегодня, 8:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кронштадте 11-летняя отправляла в мессенджере интимные фото незнакомцу

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Незнакомец также прислал свои фото и видео эротического характера.

В Кронштадте неизвестный в мессенджере убедил несовершеннолетнюю прислать свои интимные фотографии. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 1 октября обратилась 31-летняя мама 11-летней девочки. Она сообщила, что неизвестный в мессенджере убедил её дочь прислать свои фото и видео интимного характера. Незнакомец также прислал свои фото и видео эротического характера.

Проводится проверка.

Ранее петербургскую школьницу неизвестный шантажировал интимными фотографиями.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, интим, кронштадт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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