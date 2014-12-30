В Кронштадте 11-летняя отправляла в мессенджере интимные фото незнакомцу

Незнакомец также прислал свои фото и видео эротического характера.

В Кронштадте неизвестный в мессенджере убедил несовершеннолетнюю прислать свои интимные фотографии. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 1 октября обратилась 31-летняя мама 11-летней девочки. Она сообщила, что неизвестный в мессенджере убедил её дочь прислать свои фото и видео интимного характера. Незнакомец также прислал свои фото и видео эротического характера.

Проводится проверка.

Ранее петербургскую школьницу неизвестный шантажировал интимными фотографиями.

Фото: Piter.tv