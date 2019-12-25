Петербургскую школьницу неизвестный шантажировал интимными фотографиями

Девушка и её парень отправили по 6500 рублей, чтобы данные снимки не утекли в интернет.

В Петербурге неизвестный вымогает деньги у несовершеннолетней под предлогом нераспространения её интимных фотографий. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 25 сентября около 11:00 неизвестный в социальной сети ВКонтакте под ником "Юлия Лебедева" прислал 16-летней петербурженке её интимные фотографии. Чтобы данные снимки не были распространены девочка перевела 6500 рублей. Также 6500 рублей незнакомцу отправил 17-летний парень девушки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Пулково был задержан мужчина, который принуждал 17-летнюю отправлять ему интимные фото.

Фото: Piter.tv