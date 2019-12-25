В Пулково задержан мужчина, который принуждал 17-летнюю отправлять ему интимные фото

Он был полностью изобличен и дал признательные показания.

В Пулково задержали мужчину, который понуждал к действиям сексуального характера несовершеннолетнюю жительницу Выборга. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 35-летний мужчина в период с 30 апреля по 1 августа понуждал к действиям сексуального характера 17-летнюю жительницу Выборга. Он регулярно и неоднократно в интернете за деньги склонял девушку отправлять ему свои обнаженные фотографии. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера).

Вечером 13 сентября в Пулково подозреваемый был задержан. Он был полностью изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении. Подозреваемый с конца года находится под подпиской о невыезде.

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Фото: Piter.tv