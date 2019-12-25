В Петербурге 58-летний знакомый матери совратил её 11-летнюю дочь

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Жительница Красносельского района Петербурга обвинила знакомого в совращении её несовершеннолетней дочери. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию обратилась 51-летняя петербурженка. Она сообщила, что 12 сентября в период с 20:00 до 21:00 знакомый в автомобиле ВАЗ совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 11-летней дочери.

По подозрению задержан 58-летний мужчина, работающий водителем в службе доставки. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Ещё одна петербурженка обвинила мужа в изнасиловании её 17-летней дочери.

Фото: Piter.tv